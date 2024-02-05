恒地旗下4住宅項目推「賀歲優惠」　涉及420伙、總值逾620萬

恒地（0012）宣佈為旗下四個住宅項目將推出「騰龍置業賀新歲優惠」，如買家於2月9日至3月11日買入指定單位，可獲8,888元至33,888元新春運轉大紅包，總值逾620萬元。



上述四個項目包括粉嶺北ONE INNOVALE、啟德THE HENLEY、HENLEY PARK，以及紅磡必嘉坊第三期「BAKER CIRCLE ‧ GREENWICH」，合共涉及420伙。當中，最平入場單位為BAKER CIRCLE ‧ GREENWICH 7樓D室，實用面積212平方呎，開放式間隔，折實價為369.09萬元，呎價約17,410元。另外，啟德THE HENLEY I至III 則佔最多共176伙。

料未來一至兩季開始減息

後市方面，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，今年息口見頂，預料未來一至兩季起開始減息，加上目前失業率下降、零售市道改善，以及一手購買力及需求累積，故後市可看高一線。