第一滴血｜晉環4個月累劈629萬　兩房戶3年帳面蒸發38%、勁蝕六球

二手市場疲弱，連帶半新盤的南區豪宅亦要蝕讓離場。黃竹坑晉環有兩房放盤約4個月累劈629萬元，終以1,001萬元易手，單位買入近3年帳面蒸發「六球」。



據市場消息表示，是次成交為黃竹坑晉環1B座高層C室，實用面積474平方呎，屬兩房間隔，單位外望開揚景，內櫳空間闊落。單位最初在去年10月以1,630萬元叫價放盤，新近以1,001萬元沽出，呎價約21,118元。換言之，單位放盤約4個月，累劈629萬元或38.6%。

據知，原業主於2021年5月以約1,603.6萬元購入，持貨近3年，是次轉手帳面蝕讓約603萬元，期內貶值37.6%。

↓↓黃竹坑晉環1B座高層C室↓↓

晉環為去年撻訂王、全年撻31宗

事實上，晉環為2023年的撻訂王，去年全年錄得31宗撻訂個案，涉及殺訂金額逾7,122萬元。當中最矚目為「大劉」劉鑾雄前女友呂麗君（現名呂姵霖）的撻訂個案，她於三年前大手入市晉環4伙豪宅單位，不過近期已經全數撻訂，並重新透過招標形式沽清，惟成交價普遍要賣平20%。

發展商近月個別一房戶劈價3成

此外，晉環在2023年12月初也曾進行減價促銷，當時更新合共32伙單位的售價，主要為一房戶型，減幅由1%至16.6%不等。除此之外，價單還為該單位新增了一項10%額外折扣，單位最高可享28%優惠。扣除折扣後，單位折實售價由原先1,447.9萬元減至1,060.3萬元，累減387.5萬元，實際比之前平約26.7%，劈價近3成。