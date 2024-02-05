感下調空間有限　租客550萬「轉租為買」　入市青衣海欣花園兩房

二手市場疲弱，有租客睇準時機，決定「轉租為買」擲550萬元買青衣海欣花園兩房戶。據知，原業主持貨逾13年，帳面大賺逾「三球」離場。



美聯物業高級分區營業經理李貫甡表示，是次成交為青衣海欣花園5座高層G室，實用面積463平方呎，屬兩房設計，望西南內園景，間隔實用。據悉，單位原先用作投資收租用，因有意換貨，決定於去年11月以630萬元放售，新近以550萬元沽出，呎價約11,879元。

至於，買家則為同屋苑租客，有見於屋苑租樓一段時間，因見目前價格合適，感樓市下調空間有限，終決定「轉租為買」。

持貨13年多 帳面賺326萬離場

據中銀網上銀行估價，上述單位估價為534萬元，而恒生估價則為566萬元，即最新成交價於估價範圍內成交。參考同類成交單位，實用面積相同，屬5座低層G室，於去年5月以568萬元沽出，即是次成交較近9個月前平18萬元。

據知，原業主於2010年1月以224.3萬元購入單位，持貨13年多，是次轉手帳面獲利325.7萬元， 單位期內升值1.45倍。