薄扶林碧麗軒洋房1.8億沽　新買家啃辣招稅7.5%、涉資1350萬

自去年10月施政報告公佈減辣後，住宅市場大額成交個案有所增加，上月華懋旗下現樓盤薄扶林碧麗軒錄得一宗洋房成交個案，成交價高達1.8億元，新買家需要繳付高達樓價7.5%的辣招稅，涉及稅款高達1,350萬元。



上述個案為華懋旗下現樓盤薄扶林碧麗軒，成交物業為高座2號洋房連兩個車位，成交價1.8億元，創屋苑成交價新高。該洋房實用面積4,389平方呎，4房連4套房間隔，另連873平方呎平台、180平方呎花園及300平方呎天台，成交呎價41,011元。

資料顯示，新買家繳付了1,350萬元作為稅款，佔樓價約7.5%。值得留意，在2023年10月份，政府宣佈為樓市減辣，其中把買家印花稅（BSD）、新住宅印花稅（NRSD/DSD）減半，稅率由15%降至7.5%。

該名買家採長成交期付款辦法，首期為樓價20%，於簽下買賣文件720日內分段付清，餘額則於1088日、即近3年付清，同時可獲最高達樓價75%的按揭，最長借貸期25年，以及從價印花稅現金回贈。