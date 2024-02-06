西半山尚璟招標逾二千呎豪宅　設43個月先住後付計劃

一手市場雖淡靜，但亦不乏豪宅新盤成交。由崇傑地產持有的西半山寶珊道豪宅尚璟公布銷售安排，落實以招標形式推售6樓A室，屬四房雙套間隔，實用面積2,028平方呎，設621平呎平台，以及126平方呎前庭。上述單位於今日（5日）中午12時至下午2時招標。



據資料顯示，買家可獲43個月先住後付計劃，成交期長達1290日。只需於簽訂臨約當日、14日、390日、750日及1110日各付樓價5%，並於1290日清付餘下75%樓價。另外如已向賣方繳付10%樓價，即可入住單位，管理費為每月13,736元。

明翹匯周五招標三伙

另外，佳明集團 （1271）旗下青衣項目明翹匯亦落實本周五（2月9日）招標推三伙三房單位，涉及為第1座6、10及21樓A室，實用面積807平方呎，連25平方呎露台及16平方呎工作平台。