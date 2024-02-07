規劃署：天水圍巴士廠擬改建私人住宅　涉1760伙、容納4760人

為配合政府提出增加土地供應，規劃署近日擬將天水圍天柏路巴士廠，改劃成私人住宅項目，並向元朗區議會提出修訂，該項目擬建1,760伙，料可容納4,760人。



規劃署表示，上述地皮現為天水圍天柏路巴士廠，屬天水圍14區位置，地盤面積15.93萬平方呎。 為了配合行政長官於施政報告提出增加土地供應， 以及檢視現時空置、作短期租約或其他不同的短期或政府用途的政府土地。

地積比率6.4倍發展 涉及1760伙

現建議把上述地皮由 「其他指定用途」註明「巴士廠」地帶、「政府、機構或社區」地帶及顯示為 「道路」的地方，改劃為「住宅（甲類）」地帶，並以地積比率6.4倍發展，可建樓面料約102萬平方呎，涉及1,760伙，料可容納4,760人。並提供社會福利設施、幼稚園、零售設施。