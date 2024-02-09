美聯置業調查：75%受訪者支持新財案全面撤辣　四成擬加快入市

美聯物業發表最新一份「置業意向調查」顯示，當中有75%受訪者支持政府於新一份「財政預算案」中再次減辣或「全面撤辣」，亦有41.2%受訪者表示，如「財政預算案」中提出有效救市方案，將加快入市，較去年10月進行的同類調查高出近13.3個百分點。



美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，調查結果反映市民希望政府面對樓市下滑的現實，儘快出手救市，以穩定樓價，加快經濟復甦，亦避免市民投資於物業的財富蒸發。

美聯劉嘉輝（左）、美聯布少明（右）

收回逾400份問卷 75%受訪者支持「撤辣」

布少明表示，最新港人置業意向調查共收回逾400份有效問卷，受訪者中業主及非業主各佔約一半。調查結果顯示，樓價及房策仍然是影響市民置業決定的兩大因素，其次是經濟前景，加息只是排在第四位。

此外，近75%的受訪者支持政府於即將公佈的「財政預算案」中，再次減辣甚至「全面撤辣」。在眾多有可能推出的「減辣」措施當中，受訪者認為，以「撤銷或減免住宅雙倍印花稅(DSD)」最能為現時低迷的樓市帶來幫助，其次是「撤銷或減免額外印花稅(SSD)」，「政府資助市民上車」則排在第三，至於近日盛傳的「調整壓力測試或按揭成數」則僅有8%的受訪者支持，排在調查的第五位。

逾4成人表示「全面撤辣」或加快入市

調查結果亦顯示，「全面撤辣」有助加快市民的入市決定。有多達41.2%的受訪者表示，如「財政預算案」中再次減辣或「全面撤辣」，將加快入市，較去年10月「施政報告」前進行的同類調查得出的27.9%，高出近13.3個百分點。

布少明認為，調查結果反映「全面撤辣」屬社會共識，只是力度及幅度的問題。目前香港樓市空前低迷，不少市民都希望特區政府果斷出招，故再次強烈呼籲政府「全面撤辣」，以穩定樓市，避免樓價跌幅加劇。

減辣後住宅交投僅輕微回升 惟仍未及去年未減辣前水平

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，自從去年10月施政報告落實減辣後，迄今約15個星期，減辣後無論一手及二手住宅交投均略為好轉，但仍未及去年首10個月未減辣前水平。一手方面，綜合資料顯示，減辣後15周平均每周一手成交量約168宗，宗數比起減辣前15周平均每周約130宗上升約29%，惟比起去年首10個月未減辣前平均約198宗仍低約15%。

二手方面，交投表現更遜色，以全港35個大型屋苑計算，綜合美聯分行資料，減辣後15周平均每周二手成交宗數錄約47宗，較減辣前15周平均每周約34宗雖然上升約38%，但較去年首10個月未減辣前平均約56宗仍跌約16%。

布少明：料今年一手成交按年升至1.5萬宗

布少明認為，在樂觀的情況下，預計今年一手成交將按年升約43%至1.5萬宗水平，惟宗數較2021年仍低約9%，與較14至21年平均約16,280宗亦低約8%。二手方面，估計今年全年有望得5萬宗左右，雖較去年升近4成，有望打破近2年的二手悶局，但較2021年仍低約16%，同時較1996年至2021年平均每年的6.81萬宗，低出約27%。樓價則料將升約5%。

租金方面，相信隨著愈來愈多專才到港發展，刺激樓市租賃需求，估計租金將延續去年強勢，今年全年料升約10%，連續3年走勢「跑贏」樓價。