觀塘Bal Residence會所5300呎　設寵物樂園、智能健身設備 ︱直撃

由麗新發展（0488）及市建局合作發展的觀塘Bal Residence，今日（9日）首度公開項目位於2樓的會所「Club Bal」予傳媒參觀，其中佔地達5,300平方呎，設有健身室、休閒區、燒烤花園、遊樂室、寵物樂園、宴會廳等設施。



會所以「Wellness Living」作為設計主題，讓住客透過不同的生活體驗，平衡工作與休息。Club Bal設有多項特色設施，當中包括於Bal Gym引入全港首個住宅項目獨有的智能健身設備Reax Boxe 360。

↓↓觀塘Bal Residence會所「Club Bal」↓↓

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會所設小型舞台及影音設備

另外，宴會廳 Bal Space內配備特大多功能宴會桌及獨立備餐區，適合不同類型宴會派對。宴會廳更設有Aspara水耕機，將farm-to-table的健康概念帶進會所。此外，會所內更特設 Bal Bar，當中設置小型舞台及影音設備。

值得一提的是，項目會所是以Pet Friendy理念設計，住戶除了可使用休閑區BalLounge及空中庭園Sun & Moon之外，更可與寵物於寵物樂園PetsGarden內玩樂。

發展商表示，項目自開放現樓及推出優才折扣後，已沽出25伙單位。為回應市場需求，項目推出第1F 號價單，提供22伙單位，折實呎價低於15,500元，以先到先得方式發售。

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