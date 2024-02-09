土瓜灣城軒加推14伙　入場兩房894.4萬起　年初七開售

部分新盤趁農曆新年假期前加推應市。裕泰興旗下土瓜灣現樓城軒，繼早前新增折扣後，昨晚突擊推出2號價單。新價單提供14伙單位，均屬兩房及三房間隔，折實均呎18,618元，與首張價單的平均呎價約1.8萬元相若。價單全數單位落實於下周五即初七（16日）發售，另有2伙特色戶則於下周三（14日）起招標。



資料顯示，新價單共涉14伙單位，實用面積510及708平方呎，屬兩房及三房間隔。價單定價1,118萬至1,730.8萬元，價單呎價21,922至24,446元，以最高20%折扣計，折實售價894.4萬至1,384.64萬元，折實呎價17,537至19,557元。是次入場單位為25樓A室，實用面積510平方呎，兩房間隔，折實售價894.4萬元，折實呎價17,537元。

另外，發展商推出2伙特色戶於下周三起招標發售，單位分別為33樓A及B室，實用面積510及708平方呎，各連386及414平方呎平台。