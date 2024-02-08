1月份全港二手成交按月升26%　美聯：75大鐵路沿線屋苑跑贏大市

據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料，1月全港二手住宅註冊量按月增加約25.9%；至於統計75大鐵路沿線屋苑，1月則共錄464宗二手註冊，按月增幅約42.8%，明顯跑贏大市。然而，若與去年同期錄572宗相比，今年1月註冊量低近兩成。75大鐵路沿線屋苑之中，41個屋苑二手住宅註冊量按月報升，18個屋苑宗數減少，其餘16個屋苑則宗數維持不變；「零成交」的屋苑亦由去年12月的16個減少至1月13個。



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，註冊量排名方面，日出康城以43宗登記成為1月份75大鐵路沿線註冊宗數最多的屋苑，宗數較去年12月的26宗增加約65.4%，其月內註冊平均實用呎價錄約$12,246，按月輕微升約0.7%；緊隨其後的天水圍嘉湖山莊宗數雖然按月增加約21.9%，仍以39宗註冊跌落排名榜次席；而美孚新邨註冊宗數按月增加約1.5倍，錄35宗登記闖入三甲。

樓價方面，1月最活躍10個屋苑中，呎價有6個下跌，其中跌幅最大的是註冊量排名第三的美孚新邨，月內註冊平均實用呎價錄約$9,737，按月跌約2.7%；跌幅超過2%的還有沙田第一城及嘉湖山莊，呎價按月分別跌約2.6%及2.3%。而呎價上升的屋苑中，升幅最大的是註冊量大幅增加2.5倍的杏花邨，其月內註冊平均實用呎價錄約$12,608，按月上升約2%。

荃灣線沿線屋苑註冊量大幅反彈逾86%

若將75大鐵路沿線屋苑按鐵路路線劃分，8條路線之中僅有2條的註冊量錄得下跌，其餘按月增加且升幅全數多於四成。荃灣線的沿線屋苑註冊量按月大幅反彈約86.7%，將軍澳線及東鐵線分別增加約57.4%及54.2%，而觀塘線、港島線及屯馬線沿線屋苑註冊量升幅則介乎約44.5%至45.1%。相反，東涌線及南港島線沿線屋苑註冊量減少，分別減少約14.8%及11.8%。