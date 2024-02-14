雨後加推35伙折實均價1.44萬　初八賣58伙、龍年限時折扣達20.5%

新年伊始，有發展商趁機推盤。星星地產（1560）元朗宏業西街新盤雨後，加推價單第5號，提供35伙，價單平均呎價約17,734元，折實平均呎價約14,472元。同時落實於本同六（17日）推售共58伙，其中57伙以價單形式發售，另招標1伙26樓頂層連平台及天台特色戶。



新加推35伙折實均價約14472元

發展商表示，項目同時推出「龍年新春限時」折扣，為價單第 1I、2H、3H、4H、5 號其中指定的57伙單位提供折扣優惠，買家於2024年3月31日或之前簽訂臨時買賣合約，可獲12%至14%售價折扣優惠，連同「45天成交計劃」的 6.5%折扣優惠，合共高達18.5%至20.5%折扣優惠。

周六價單推57伙 折實入場434.46萬

至於，本周六以價單推售的57伙單位，實用面積由294平方呎至717平方呎，價單定價為533.08萬元至1,290.6萬元，呎價由15,389元至18,990元，如連「龍年新春限時」折扣計，折實售價由434.46萬元至1,051.83萬元，呎價由12,542元至15,219元。

當中，入場價單位19樓S室，實用面積為294平方呎，屬開放式間隔，連同「龍年新春限時」折扣計，折實價為434.46萬元。

雨後今年暫沽9伙，套現逾5,300萬元。項目迄今累積沽出184伙，套現逾11億元。