內地客2.3億平執藍塘道4600呎洋房　呎價較兩年半前同屋苑低水32%

上月初恒隆地產（0101）旗下藍塘道23至39號豪宅項目新近錄得成交，其中一幢洋房以約2.3億元沽出，呎價高達5萬元，惟同屋苑2021年6月份同類戶型成交個案，當時成交呎價高達約73,837元，反映最新成交呎價低水約32%。據了解，新買家為內地客，並透過首置名義入市。



上述成交豪宅為藍塘道33號B號屋的新買家，其名字為國語拼音，料為內地客，不過該名買家繳付樓價約4.25%作為稅款，涉資約977.5萬元，反映該名買家取得本港身份證，並透過首置名義入市。

首置名義入市繳稅4.25%、涉資977.5萬

藍塘道33號B號屋，實用面積4,602平方呎，在一月份以2.3億元沽出，呎價約50,010元。新買家可享7.5%印花稅現金回贈、5.5%成交現金回贈，以及10萬元的渣甸山畔現金回贈。如計及上述優惠後，該單位折實成交價為2億元，呎價為43,487元。

藍塘道23-39號。（美聯提供）

對上一次成交要追溯到兩年前

翻查資料指，上述屋苑對上一次成交要追溯到兩年前，當時成交單位為藍塘道23號10號房A及B室，實用面積為9,177平方呎，當時成交價為6億元，呎價高達65,380元。惟當時買方為賣方的相關人士，於成交時即時付清金額，故未有享有任何現金回贈優惠。

售價較上次同類單位成交低水32%

至上次同類單位成交則要追溯到2021年6月，當時錄得藍塘道39號1號房B室成交，實用面積為4,602平方呎，當時作價約3.40億元，呎價約73,837元，如與是次成交單位金額作比較，即是次成交金額較三年前低近1.1億元，約32%。