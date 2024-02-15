何文田皓畋現銀主盤　千呎相連戶叫價1850萬　曾單筆借財仔1820萬

二手市場疲弱，何文田皓畋近年有不少單位淪為銀主盤，新近有中層E室及F室的相連單位淪銀主盤，以1,850萬元放售。如以底價賣出，即較7年前的購入價，帳面大幅貶值422萬元或約18.6%。



上述銀主盤屬何文田皓畋1座中層一伙E室及F室的相連單位，實用面積1,089平方呎，內櫳闊落，可望開揚城市景。目前由拍賣行合共以1,850萬元叫價開拍，實用面積呎價16,988元。若以是次開拍價計，單位7年間大幅貶值約422.35萬元或約18.6%。

↓↓何文田皓畋1座中層E室及F室↓↓

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翻查資料顯示，上述兩伙相連單位於2017年合共以2,272.35萬元買入，並於2021年轉讓予有關人士。如連同最初買入時上會的按揭計，由2017年至2022年的5年間合多達6次按揭紀錄。

曾單筆借財仔1820萬

資料顯示，上述兩伙相連單位於2021年由相關人士接手後，曾先後3次申請按揭貸款，當中於2021年向財務機構承造1,820萬元的樓宇按揭，期間成功贖契。及後再在2022年的4月及5月先後再向兩間二線財務機構申請按揭貸款，當中一筆涉資300萬元，單位期間亦有一次成功贖契。