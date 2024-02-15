薄扶林摩星嶺洋房4455萬沽 持貨3年貶值3成、慘蝕超過二千萬
撰文：李明珠
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豪宅市場錄得大幅度蝕讓。薄扶林摩星嶺一幢洋房新近以4,455萬元售出，呎價23,460元。原業主3年前買入帳面慘蝕1,795萬元離場。
市場消息指，該單位為摩星嶺6號一幢單號洋房，實用面積1,899平方呎，三房間隔。洋房近日以4,455萬元售出，折合呎價23,460元。是次為屋苑近一年半來首宗成交。
資料顯示，屋苑於1972年5月落成，只有10座洋房組成，所以成交量較少。屋苑對上一宗成交於2022年6月錄得，該幢洋房實用面積2,546平方呎，成交價5,687.5萬元，折合呎價22,339元。
三年實蝕2170萬
原業主姓劉，於2021年以6,250萬元購入單位，現轉手帳面損失1,795萬元，蝕幅達28%。若連同使費，料實蝕約2,170萬元。
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