內地西餅品牌采蝶軒進軍香港　28萬租灣仔道地舖、呎租140元

撰文：柳英傑
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國內餐飲品牌持續逆流南下攻港，最新錄得内地麵包西餅品牌采蝶軒進駐灣仔道地舖，月租約28萬元，呎租約140元。

中原（工商舖）商舖部分區營業董事黃新宇表示，是次租賃成交為灣仔道93至99號聯泰大廈地下A及B號舖，面積共約2,000平方呎，成交月租約28萬元，平均呎租約140元。新租客為國内麵包及西餅品牌采蝶軒，為首度進軍香港開業，租期為三年。

黃新宇指，該舖位面向主要大街，人流不俗，過往一直租予電訊商、零售商等服務性消費行業，甚少租予餐飲品牌，故是次租務亦屬罕有。同時，翻查資料顯示，該舖以往呎租水平一般在140至150元之間，是次成交與舊租金水平相若。

中原︰港人北上消費成風　內地品牌趁機進軍香港市場

中原（工商舖）分析，港人北上消費蔚然成風，建立了對内地飲食文化的喜好，令內地人氣餐飲連鎖品牌趁機進軍香港市場，並各取所處，選址分佈在人流旺的核心區及民生商業區一帶的舖位為據點，相信短期內舖位市場仍會以内地餐飲品牌為主流。

采蝶軒集團創立於1992年，為安徽省烘焙業的龍頭企業，主要生產、製作及銷售各類西點、中式糕點及蛋糕。 該集團於華東地區擁有300多家直營連鎖店。

采蝶軒。（資料圖片）
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