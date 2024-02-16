深水埗喜．揚減價逾兩成重推19伙　最快下周六賣｜示位多圖

喜雋發展旗下深水埗鴨寮街93號現樓新盤喜．揚重啟新一輪銷售。項目今日（16日）更新1號價單，買家最高可獲28.5%折扣，變相減價逾兩成。當中折實後入場價為323.6萬元起，項目最快於本月24日開售。另外，項目昨日亦已加推13伙單位招標出售。



香港置業行政總裁馬泰陽表示，價單提供32伙單位，經修訂後折扣最高增加至28.5%，個別單位較之前減價約25至28%。當中折實後入場價為323.6萬元，而最低呎價為15,284元。項目至今累沽14伙單位，套現約8,000萬元，當中有13伙已經完成收樓。

憧憬財政預算案撒辣 樓價全年升3至5%

對於來年樓市走勢，馬泰陽認為市場利好消息逐步浮現，今年樓價雖然難免出現波動，但有望年中見底。倘若政府於新一份《財政預算案》全面或部份撤辣，相信能夠有利本港的經濟及樓市，預料在樂觀的情況下，本港樓價交投全年升3至5%。

↓↓15樓D室有裝修示範單位↓↓

發展商最新開放4伙現樓示範單位，包括3伙開放式及一房戶型，有裝修及清水單位各兩伙，當中有2伙開放式戶型單位為首次公開。

其中一伙開放式單位為15樓D室，附有裝修，面積228平方呎。單位以金色及木色作主調，大門右側為L型開放式廚房，前方擺放一張二人餐桌，劃分出飯廳的區域。單位中央搭建了閣樓，閣樓下方為客廳，放置了一張米色雙人梳化，旁邊外接長形露台。閣樓右側設有樓梯，上去後則為睡房。

↓↓17樓B室清水示範單位↓↓

另一伙開放式單位為17樓B室，無裝修，實用面積205平方呎。客廳以長形開則，間隔方正。廚房同樣為L形開放式設計，配備基本家電。

項目提供83伙 最細開放式183呎

喜．揚樓高21層，設基座商場及住客休閒設施，共提供83伙，涵蓋開放式至兩房間隔，實用面積183至429平方呎，開放式單位佔全盤約六成。