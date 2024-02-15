劉皇發家族屯門地擬建3幢洋房、近8000呎　規劃署不反對

北部都會區土地具發展潛力，「新界王」劉皇發兒子劉業強及相關家族成員，早前就屯門一幅康樂用途的地皮，向城規會申請發展3幢洋房。規劃署對於上述發展方案表示不反對，該方案將於本周五（16日）交由城規會審議，預計可獲「開綠燈」。



該署認為，上述地點位於一個具有住宅和娛樂用途的社區內，當中低層、低密度住宅開發案可視為相容且合適的方案。同時又鄰近設有不同康樂設施，加上項目設計景觀和建築形式起了相互作用，以最大限度地減少視覺影響。

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擬建3幢樓高2層洋房 總樓面近8000呎

上述洋房項目為屯門屯門市地段第550號，鄰近屯門高爾夫球中心、公眾康樂體育中心及屯門公眾騎術學校，附近屋苑則為兆山苑、蝴蝶邨及湖景邨。

地盤面積19,935平方呎，現為康樂用途，擬改劃為住宅（丙類）用途。項目擬以地積比率0.4倍，發展3幢樓高2層的洋房，落成後總樓面約7,958平方呎。另設一幢非住宅物業。

申請人公司4名董事均為發叔子女

申請人為宏皇有限公司（King Brave Limited），其公司董事包括劉業強、劉麗芬、劉麗華及劉玉蓮，四人均為人稱發叔的已故「新界王」劉皇發的子女。其中劉業強為現任新界鄉議局主席、香港立法會議員（鄉議局）、行政會議非官守成員。至於劉麗芬、劉麗華及劉玉蓮，三人均為劉皇發的女兒。