Island ECC教會7.5億買北角新光戲院　擬增設戲院座位

資深投資者羅守輝或相關人士在去年7月份就旗下北角英皇道僑輝大廈全幢約77.41%業權（即新光戲院現址），委託代理推出招標。最新市傳成交價高達7.5億元，新買家為Island ECC教會。



上述物業為北角英皇道413至423號僑輝大廈戲院部份、地下、一至六樓及天台，即新光戲院現址，在去年7月份以公開招標出售約77.41%業權。物業總建築面積約96,000平方呎，總地盤面積約29,800平方呎，以現狀連租約出售。

當時代理指出，上述物業已經成功易手，市場估值約8億至10億元。而物業成交價現時作出修訂，新買家斥資7.5億購入該地標項目。

增加戲院座位 開發上層物業提供零售，住屋空間

新買家為The Island Evangelical Community Church（下稱Island ECC）的教會，目前承租鰂魚涌區內甲廈作為會址，月租逾150萬。

Island ECC在上週日發出的內部郵件指出，「教會早於8年前已對新光戲院舖址感興趣，但當時業主未有出售念頭，同時當時市場估價更達12億元，超出教會預算。」目前，教會已透過向銀行融資以7.5億元買入新光戲院。

Island ECC主任牧師續指，「我們期待與當地社區合作，同時尊重其文化遺產。」目前計劃改建以增加戲院座位，並重新開發上層物業以提供零售，以及住屋空間。

2003年買入價1.68億

僑輝大廈為北角英皇道地標式建築，新光戲院現址。現時地下至五樓為戲院及商業部份，而六樓則為住宅部份。據悉，羅守輝或相關人士於2003年，向僑光置業以1.68億元購入上址至今。

新光戲院連住宅一籃子在2023年7月招標放售，市傳最新成功易手。（黃祐樺攝）

新光戲院1972年開幕、現存罕有大型粵劇表演場地

新光戲院早於1972年開幕，為本港少數的大型粵劇表演場地，設兩院，1院設有1,033位座席，提供予粵劇表演、舞台劇及各類型演唱會。

物業位處北角核心地帶，鄰近北角匯、香港維港凱悅尚萃酒店、君譽峰等全新落成項目，僅1分鐘步程至北角港鐵站。另外物業擁有極闊門面，單邊面向英皇道及書局街。物業有望重建成港島地標式住宅或商業項目。

資料顯示，物業現時為一個零售基座，現時總樓面約9.5萬平方呎，有潛力加建作約14萬平方呎基座商場，比現狀額外增加近50%樓面。此外，物業地盤面積接近3萬平方呎，於未來可發展成全新全幢住宅或商業項目。