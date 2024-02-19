信置龍年擬推4全新盤、涉1961伙　One Central Place頭炮登場

新年伊始，多家發展商公布新一年推售部署。信和置業執行董事田兆源表示，集團今年2024年將會推出4個全新盤，涉及1,961伙，全部為鐵路概念盤。其中位於中環One Central Place涉及121伙、元朗柏瓏III涉及680伙、油塘通風樓物業發展項目涉及792伙、黃竹坑港島南岸第4B期發展項目涉及368伙、



他續指，中環One Central Place有機會最快登場，可提供121伙。另市場預期息口已見頂，預期今年樓市會健康平穩發展。此外，近日市場連錄多宗大額成交，可見買家對香港充滿信心，同時睇好豪宅市場，預計短期內有好消息公布。

長沙灣維港滙累沽1,083伙 連車位吸金逾183億

另外，信和置業集團聯席董事楊文則認為，市場預期美國加息周期結束，今年將迎來減息周期，此外，多個團體亦多次提出要求政府為樓市撤辣，預期今年樓市會有好消息。同時預計今年樓市將平穩健康發展，成交量會上升，亦睇好豪宅及鐵路盤。

而正在推售現樓項目方面，長沙灣維港滙至今已累售1,083伙，連車位套現逾183億元。同時吸引不少專才進駐，今年以來售出13伙，套現逾2.8億元。項目稍後會開放新的現樓示範單位。