新春後首周末　新盤市場錄19宗　洪水橋滙都I兩日沽3伙

撰文：李明珠
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農曆新年結束後首個周末，睇樓量回升，過去兩日（17、18日）新盤市場錄得19宗成交，較上周的11宗上升72%。當中洪水橋滙都I兩日内沽出3伙，套現1,309.1萬元。

洪水橋滙都I沽3伙

泛海集團（0129）旗下的元朗洪水橋滙都I早前減價推售貨尾，項目最新於周末兩天沽出3伙單位，共套現1,309.1萬元。最新成交單位為第3座2樓A08室，實用面積343平方呎，一房間隔，成交價470.59萬元，折合呎價約13,720元。

九龍城瓏碧單日連沽2伙

碧桂園香港旗下九龍城現樓瓏碧同樣採取減價策略，早先曾劈價三成以吸引買家。項目於昨日連沽2伙，套現1,048.9萬元。售出的單位包括18樓H室，實用面積281平方呎，一房間隔，成交價539.7萬元，折合呎價約19,206元。另一伙單位為8樓H室，間隔面積與前者相同，成交價509.2萬元，折合呎價約18,120元。

元朗雨後加推58伙僅賣出2伙

星星地產旗下元朗現樓新盤「雨後」上周加推58伙單位並定於周六開售，項目開售當日沽出2伙單位，套現1,218.1萬元。涉及的單位包括9樓G室，實用面積454平方呎，兩房間隔，單位以577.6萬元成交。另一伙23樓Q室，實用面積454平方呎，兩房間隔，成交價664萬元，呎價約14,625元。

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