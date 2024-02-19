啟德體育園主場館外牆面板安裝完成　建造工程完成85%年底前竣工

啟德體育園主場館外牆所有面板今天（19日）已完成安裝，標誌著啟德體育園工程邁進另一個新里程。以「東方之珠」為設計主調的主場館，其多層立面的表面由約27,000塊不同形狀的三角形鋁質面板組成，精細有序地排列，嶄新設計令外牆顏色能隨著光線切入的角度變化而轉變，呈現出幻彩藍、耀目紫和閃爍銀等多種色彩，令主場館外貌增添獨特的視覺效果。



由2.7萬塊不同形狀三角形鋁質面板組成

隨著所有三角形面板完成安裝到外牆上，啟德體育園的建造工程已基本完成約八成半，而整個項目工程亦已進入最後施工階段，啟德體育園將成為一個充滿活力和具吸引力的新地標。啟德體育園將會是2025年由廣東、香港和澳門共同承辦的第十五屆全國運動會的理想場地之一。

有望成為2025年全國運動會場地之一

啟德體育園項目總監莊澤基（John SHARKEY）表示，啟德體育園主場館外牆工程順利完成，不僅改寫了維多利亞港的天際景觀，也標誌著對落實體育園的發展願景取得了顯著的進展。

作為香港歷來最大型的體育基建項目，啟德體育園各主要設施將於今年年底前竣工並於2025年啟用，將來為香港帶來嶄新及多元化的大型體育及娛樂盛事。