百利保、富豪今年主力賣貨尾　「睇定啲」市況、未必推全新盤

百利保集團（0617）及富豪酒店國際控股（0078）今日公布新一年推盤部署。集團計畫將於下半年推售九肚山富豪‧山峰貨尾單位，而西營盤尚瓏將加推30伙進行招租，而且不排除未來會將單位連租約出售的可能。



富豪物業代理董事衞振聲表示，由於市況未穩定，集團本年會集中推售貨尾樓盤，當中包括九肚山富豪‧山峰，預計於下半年重啟銷售。目前項目累沽73伙，佔全盤接近一半，售出單位平均呎價約27,000元，合共套現43億元，餘下單位皆為分層戶型。屆時或會考慮增加優惠或付款方式以配合市場需求。

下半年推九肚山富豪‧山峰 西營盤尚瓏再招租30伙

另外，西營盤尚瓏亦計畫於第二或第三季度推出30伙單位招租。項目於去年已出租30伙單位，租務理想，客源大多來自附近的大學生，平均呎租達90元。租金上會視乎市場反應作出調整，未來亦會考慮將單位連租約放售以吸引投資客。

「睇定啲」市況 今年未必推新盤

至於其他發展中的項目，衞振聲表示仍持續推進中，當中筲箕灣金華街項目剛完成拆樓程序，而長沙灣青山道項目亦預計於今年內完成強拍程序。不過集團想再「睇定啲」市況，因此今年未必會推出新盤。

料豪宅升幅最多5%

對於龍年的樓市表現，衞振聲認為雖然市場憧憬財政預算案撤辣後會觸底反彈，但整體樓市仍會受其他因素影響，例如息口及經濟環境。因此他預測樓市上半年表現會較為平穩，下半年的需求或隨著息口下降而上升，資金重新流入物業市場。全年豪宅升幅約3%至5%，而一般住宅則有1%至3%的升幅。