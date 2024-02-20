將軍澳峻瀅兩房594.7萬沽 3個月劈逾一球 終帳蝕135.3萬離場
撰文：黃祐樺
出版：更新：
二手市場疲弱，將軍澳峻瀅有業主新近以594.7萬元沽兩房，放盤3個月劈逾一球，終需蝕讓135.3萬元離場。
香港置業將軍澳首席分區董事劉浩勤表示，是次成交為將軍澳峻瀅2期1座中層H室，實用面積513平方呎，屬兩房間隔。原業主於去年11月以698萬元叫價放盤，新近以594.7萬元沽出，呎價11,593元。換言之，單位放盤約3個月累減103.3萬元易手。
放盤3個月劈逾一球
另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為618萬元，而恒生估價則為598萬元。即最新成交價較估價低出0.55%至3.77%。
據知，原業主於2020年以730萬元購入，持貨4年，是次轉手帳面蝕讓135.3萬元，單位期內貶值18.5%。劉浩勤續指，峻瀅本月暫沽2伙二手成交，目前有65個二手放盤，入場費由610萬元起。
潘蘇通凱旋門一房淪銀主盤1128萬沽 造價重回十年前水平恆大．珺瓏灣開放式234萬沽、狂蝕42% 3年前「財仔Plan」入市託親友蝕沽盈暉臺兩房 移民業主五年半輸25萬 低估價兩成｜多圖啟德體育園主場館外牆面板安裝完成 建造工程完成85%年底前竣工高力：2024年亞太區物業市場曙光初現 香港投資者或撈底入市