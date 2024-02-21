恆香餅家5800萬承接凱施元朗全幢舖　10年慘蝕8200萬、貶值六成

近年陷入財困的本地連鎖品牌凱施餅店，旗下再有物業淪為銀主盤被出售。其位於元朗青山公路的全幢銀主舖位近日以5,800萬元蝕讓沽出，呎價16,365元，較當年1.4億元買入價貶值接近6成。據悉，新買家為恆香老餅家相關人士。



上述舖位為青山公路62號–元朗段，全幢物業4層樓高，總實用面積約3,544平方呎，每層實用面積約886平方呎。物業最初叫價1億元放售，最終大劈價獲新買家以5,800萬元沽出，累減4,200萬元約42%，折合呎價16,365元。

恆香餅家相關人士承接

根據資料，登記的買家為海僑物業有限公司，該公司董事包括韓沂彤、王偉樑，與恆香老餅家董事同名，料為恆香老餅家或相關人士。目前恆香老餅家的總店設於青山公路62號–元朗段，正正鄰近凱施銀主舖址，估計有意作擴充店面。

舖位十度加按淪銀主盤

根據資料，該舖位近年不斷被抵押貸款，曾先後被十度加按，最終業主無力償還貸款，於2022年年底遭銀主沒收放售。

舖位原由凱施餅店老闆蕭偉堅於2014年以1.4億元買入，10年後蝕讓8,200萬元易手，物業貶值逾58%。