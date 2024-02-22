新地天璽．海上樓書　最大特色戶4608呎　擬下月首批招標至少52伙

新地（0016）旗下位於啟德跑道區的承豐道26號新盤天璽．海，今日（22日）公布最新消息，新地副董事總經理雷霆表示，項目下月起招標，最快下周以預約形式開放示範單位參觀。



新地代理總經理陳漢麟表示，項目第一期提供256伙單位，設有5座高座大樓及2座低座大樓。標準戶型涵蓋兩房至四房，實用面積541至2,196平方呎，主打四房大單位，伙數共187伙，佔全數超過7成。另外設有18伙特色戶型，實用面積998至4608平方呎，將分佈於低座大樓及高座的頂層。另外，預計首批推出的單位不少於52伙，有機會涵蓋底座特色戶在內。

第一期及256伙 主打四房大單位

項目分兩期發展，合共439伙單位。第一期涉及256伙，當中戶型包括兩房至四房單位，另複式或連平台花園特色戶，實用面積為541至4,608平方呎，主打四房單位。當中，兩房佔36伙，實用面積為541至560平方呎；三房佔15伙，實用面積為789；四房佔187伙，實用面積為1089至2,196平方呎。同時亦設有18伙特色戶，實用面積為998至4,608平方呎。

天璽．海第一期涉及256伙。

最大一伙臨海大宅4608平方呎

另外，發展商今日亦同步上載樓書，當中全盤最細單位為第2座標準樓層B室，實用面積541平方呎，屬兩房套連開放式廚房間隔。

而最大單位則為低座MANSION 2 地庫1層、地下及1樓至3樓，屬四房間隔，內置樓梯及升降機，單位實用面積4,608平方呎，連775平方呎平台、201平方呎花園、1,516平方呎天台，同時亦設按摩浴池（JACUZZI）。