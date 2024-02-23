恒地Belgravia Place上樓書　最細開放式177呎　僅3伙天台特色戶

恒地（0012）今日（23日）公布旗下長沙灣巴域街項目Belgravia Place最新銷售部署，發展商於財政預算案前搶閘推盤，單日「一條龍」上載樓書、開放示範單位，以及開價。項目全盤提供1,000伙，第一期提供714伙，最細開放式屬連平台單位，約177平方呎。項目明日開放認購登記及示範單位，最快下周開售。



恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，第一期提供714伙單位，標準戶型涵蓋開放式單位至三房，實用面積由177至756平方呎。戶型分佈方面，項目主打一房及兩房，伙數共641伙，佔全數單位超過9成。而開放式設24伙，三房設46伙，另設3伙連天台特色戶型。

全部標準戶型不設梗廚 僅設3伙連天台特色戶

另外，項目同步上載樓書。第一期設1A及1B兩座大樓，樓高29層，每座設3部升降機。當中，2樓屬連平台單位，3樓至28樓為標準樓層，而3伙特色戶則分佈在兩座的29樓。

第一期涉及714伙，當中戶型涵蓋開放式至三房。開放式實用面積為177至199平方呎，一房為226至270平方呎，兩房為294至374平方呎，三房為386至457平方呎。全部標準戶型均為開放式廚房設計，不設梗廚。另外設3伙特色戶，實用面積624至756平方呎，戶型為三房至四房，均連天台。

最大一伙756平方呎 屬四房連天台特色戶

當中全盤最細單位為1B座2樓16室，實用面積177平方呎，屬開放式設計，連55平方呎平台。而最大單位則為1B座29樓7室，屬四房連梗廚設計，實用面積756平方呎，連160平方呎平台及630平方呎天台，單位室外亦設有樓梯上落，當中主人房內設有衣帽間。

全盤涉及1000伙 分兩期發展

項目全盤約1,000伙，分兩期發展，第一期可提供714伙，戶型涵蓋開放式至三房，亦設3伙特色戶。同時住宅亦設有兩層會所，佔地1.9萬平方呎，設有室內運動場等設施。大樓基座設有商業大道，邀請不同商戶進駐。