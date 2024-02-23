美孚新邨「凹海」樓王減價兩成賣 逾千呎四房1400萬沽｜多圖
撰文：李明珠 蔡偉南
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美孚新邨最新一伙四房「凹海」單位經大幅減價後錄得成交，售價1,400萬元，呎價10,550元，較對上一宗同類型成交平超過1成。
香港置業首席聯席董事吳志輝表示，該單位為美孚新邨八期中低層A室，實用面積1,327平方呎，望開揚公園景，屬屋苑罕有四房凹海戶型。原業主於去年3月起叫價1,800萬元放盤，歷經一年後來最終以1,400萬元沽出，累減400萬元或約22%，折合呎價10,550元。
↓↓美孚新邨八期中低層A室↓↓
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較5個月前同類戶平一成
代理指，對上宗凹海戶成交於去年10月頭錄得，相隔5個月。單位為第三期中層A室，實用面積及間隔相同，當時成交價1,580萬元，呎價11,907元。反映是次成交造價較5個月前下跌約11%。
原業主於2007年10月以793萬元買入單位，持貨17年，是次轉手獲利607萬元，單位期內升值約76.5%。
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