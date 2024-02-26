去年減辣未能扭轉劣勢　港置馬泰陽：撤辣可穩樓市、全年睇升5%

新一份財政預算案將於本周三（28日）公佈，香港置業行政總裁馬泰陽表示，即使全面撤辣，樓價亦難有大幅增長空間，但對穩定市場信心有正面作用。在最樂觀的情況下，預計樓價全年升3至5%。



美聯中國暨香港置業行政總裁馬泰陽表示，香港樓市在面對加息、環球經濟不穩等因素下持續疲弱，即使去年底在《施政報告》提出減辣措施，但仍未能扭轉劣勢。



香港置業行政總裁馬泰陽表示即使全面撤辣，樓價亦難有大幅增長空間，但對穩定市場信心有正面作用。

撤辣難令樓價大幅增長

馬泰陽認為，以現時的經濟情況推斷，即使全面撤辣，樓價亦難有大幅增長空間，但對穩定市場信心有正面作用。因此他呼籲政府把握良機，在新一份的《財政預算案》中提出利好樓市及經濟的措施，以挽回市場頹勢，助樓市加快找到支持位，否則樓價下滑速度較市場預期更快，導致負資產急劇惡化，後果將會不堪設想。

他預計若然息口回落，配合全面撤辣下，年中樓價有望見底回升，樂觀預計全年升3至5%。

連續2年平均每月逾 10名代理爭1單

另外馬泰陽表示，地產代理業界現時面對的競爭空前激烈，成交量持續萎縮，令競爭白熱化。土地註冊處資料顯示，本港住宅物業註冊量已連續2年跌穿5萬宗水平，但平均每月地產代理人數高企4萬人以上，相等於連續2年平均每月每逾10名代理爭奪1張單。