長沙灣維港滙I三房買家棄購、輸兩球訂金　洪水橋滙都錄首宗撻訂

樓市氣氛淡靜，市場不斷錄得新盤撻訂個案。西南九龍長沙灣維港滙I有買家三年前買入三房單位，終近日棄購輸逾兩球訂金，另洪水橋滙都亦錄首宗撻訂，當中兩房買家輸逾23萬訂金。



由會德豐、信置（0083）及嘉華（0173）等發展的西南九龍長沙灣維港滙I，新近錄一宗大額撻訂，四房買家損失訂金約逾217萬元。

成交記錄冊顯示，涉及單位為維港滙I第2座10樓C室，實用面積784平方呎，屬三房間隔。單位原於2021年3月以2174.42萬元沽出，買家當時採建築期付款計劃，需於收到發展商發出書面通知書後繳付餘下90%樓價。

惟單位於本月19日終止交易，料賣家已棄購，發展商殺訂10%，即約樓價217.44萬元。

西南九龍長沙灣維港滙I。

洪水橋滙都首宗撻訂 兩房買家輸逾23萬訂

另外，泛海國際（0129）旗下洪水橋洪安里1號新盤滙都（high park）第一期滙都I 最新錄得項目首宗撻訂，買家損失訂金逾23萬元。

成交記錄冊顯示，該單位為第1座7樓B08室，實用面積448平方呎，屬兩房間隔。單位原於2月18日以464.86萬元售出，惟最新顯示簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，料買家已棄購，發展商殺訂5%，即約樓價23.24萬元。