跑輸通脹！元朗葡萄園呎價九千創近年新低　持貨17年僅升值14%

市場憧憬明日公佈的財政預算案將會撤辣，不少看好後市的準買家決定率先入市。元朗葡萄園一伙洋房新近以1,920萬元易手，呎價約8,815元，創近年新低。



美聯物業分行高級分區營業經理廖煜榮表示，該單位葡萄園美冬大道單號屋，實用面積2,178平方呎，間隔寬敞。據悉，買家半年前已開始物色北部都會區洋房，加上有感近年樓價已累積一定跌幅，故趁政府公佈財務預算案前入市。最終以1,920萬元承接單位，折合呎價約8,815元。

呎價創近年新低 每年升少過1%

根據資料，屋苑近年二手成交呎價介乎9,642元至16,256元，可見是次成交創近年新低。原業主於2007年以1,677.5萬元一手買入單位，持貨17年，帳面獲利242.5萬元，期内僅升值14.4%，即每年1%不到。