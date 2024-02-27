財仔PLAN入市淪銀主盤　西營盤瑧蓺納米盤498萬蝕沽　6年蒸發四成

港島納米盤蝕讓王再錄成交，西營盤單幢式住宅瑧蓺一伙銀主盤開放式戶，新近以498萬元沽出，呎價22,035元。



市場消息指，該單位為瑧蓺極高層C室，實用面積226平方呎，開放式間隔，可遠望西環海景。單位3年前淪為銀主盤，其後叫價870萬元放盤，歷經多次減價後最終近日減至498萬元易手，折合呎價22,035元。

「財仔Plan」入市 6年貶值近4成

據悉，原業主於2018年以810萬元買入單位，當時採用發展商的「財仔Plan」入市，承造80%貸款，但最終無法償還債務而淪為銀主盤。單位6年間帳面蝕讓312萬元，期內貶值39%。