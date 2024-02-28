財政預算案｜陳茂波︰樓市全面撤辣　即日起無須再繳三大辣稅

【財政預算案2024 / 財赤/ 樓市 / 辣招】財政司司長陳茂波今日（28日）公佈2024-25年度《財政預算案》，市場關注政府會為樓市全面撤辣或刪減部份辣招，《香港01》將不斷更新有關本地房地產政策的最新資訊。



【持續更新】

11:20 金管局在去年七月修訂了物業按揭貸款的逆周期宏観審慎監管措施。考慮到外圍及本地經濟情況，我們認為在繼續維持銀行體系穩定的前提下 ，現時有空間進一步修訂相關措施，並適當調整其他與物業貸款相關的監管政策。金管局將於今天稍後時間作出公布。

11:19 我們一直密切留意住宅物業市場的情況。經審慎考慮當前的整體情況後，我們決定即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，即由今天起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。我們認為在當前的經濟及市場情況下，有關措施已無需要。

11:18 政府去年十月二十五日宣布調整住宅物業需求管理措施，有關調整包括額外印花稅的適用年期白三年縮短至兩年丶 買家印花稅和新住宅印花稅的税率減半，以及為外來人才置業印花稅實施「先免後徵」安排。當中，「先免後徵」安排深受歡迎，目前已有超過五百多宗申請獲批，證明香港對外來人才的吸引力。

11:06 住宅物業市場方面， 在息口上升及外圍環境充滿不確定性的情況下 ，市場氣氛自去年中起變得十分審慎，樓價全年下跌百分之七 ，交投量縮減百分之五，約四萬三千宗低水平，非住宅物業市場大致淡靜。

11:00 財政司司長陳茂波正式公佈2024-25年度《財政預算案》。

近年市場各界要求政府為樓市全面撤辣。（資料圖片）

各界要求全面撤辣 4個月前施政報告率先「半減辣」

近年市場各界人士一直要求政府為樓市減辣，甚至全面撤辣，當中包括發展商、地產代理、立法會議員，以至各個界組別的商會。事實上，政府在2023年10月份《施政報告》，已率先就樓市辣招作出三大調整「半減辣」。首先，當中將額外印花稅（SSD）的適用年期，由三年縮短至兩年，換言之業主在持有物業兩年後出售，無須再繳付樓價10%的額外印花稅。

其次，買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）的稅率減半，兩者均會由15%減至7.5%。這安排有助減輕已擁有住宅物業的香港永久性居民再購買住宅物業時的財政負擔，以及非香港永久性居民購買住宅物業的成本。

施政報告後樓價續挫近5%

不過4個月前調整辣招後，本地樓市依然繼續惡化，樓價繼續向下回落，CCL由2023年10月份《施政報告》當周的153.59點，下滑至2月中的145.82點，跌幅約4.94%。同時也較2021年8月份CCL歷史高位191.34點，累積下挫逾24%。