財政預算案｜蔡志忠：印花稅辣招全撤屬遲來春天　料樓市量升價穩

【財政預算案2024 / 財赤/ 樓市 / 辣招】財政司司長陳茂波今日（28日）公佈2024-25年度《財政預算案》，宣布經審慎考慮當前整體情況後，決定即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，即由今天起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅，即意味全面撤辣。換言之為期14年、用作壓抑樓市升勢的辣招正式落幕。



香港專業地產顧問商會會長蔡志忠表示，社會各界對港府全面撤銷樓市辣招的呼聲高唱入雲，政府終於改變初衷，將實施近14年的樓市辣招全面撤銷，這是非常大的進步，對疲弱的樓市起了積極提振作用。

過去幾年，香港經濟環境嚴峻，樓市受衝擊重創，到今天才撤辣已經比較遲了，但仍然是好事，相信受到市場歡迎。他認為，全面撤辣只是穩定一下樓市，緩和樓價下跌的速度，樓市仍然受新樓大量供應以及息囗高企的影響，短期內住宅成交量會增加，不過由於地產商去年出貨緩慢，囤積了大量庫存，估計有近3萬個新樓待售，發展商會爭先恐後推盤，而且仍然需要減價促銷，準買家無須過急入市。

香港專業地產顧問商會會長蔡志忠。

負面因素不變 料樓價5至8%下調空間

正如內地樓市一樣，即使有政策大力扶持，重創的樓市還是需要一段長時間才能復原。基於國際外圍環境複雜，多個負面因素沒有太大改變，預期今年香港樓價仍有5%至8%下調空間。

他表示並非擔心樓價下跌，更關注的是各項領域的交投量（包括樓股）能夠正常運作發揮，才不會窒礙經濟發展，期望港府作出更多推動經濟措施，例如大幅加大内地自由行城市數目，引進更多著名企業及資金，以及商業借貸方面進一步放鬆，幫助中小企業渡過難關等等，籍此重振香港國際金融中心聲譽。

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各界要求全面撤辣 4個月前施政報告率先「半減辣」

近年市場各界人士一直要求政府為樓市減辣，甚至全面撤辣，當中包括發展商、地產代理、立法會議員，以至各個界組別的商會。事實上，政府在2023年10月份《施政報告》，已率先就樓市辣招作出三大調整「半減辣」。首先，當中將額外印花稅（SSD）的適用年期，由三年縮短至兩年，換言之業主在持有物業兩年後出售，無須再繳付樓價10%的額外印花稅。

其次，買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）的稅率減半，兩者均會由15%減至7.5%。這安排有助減輕已擁有住宅物業的香港永久性居民再購買住宅物業時的財政負擔，以及非香港永久性居民購買住宅物業的成本。

施政報告後樓價續挫近5%

不過4個月前調整辣招後，本地樓市依然繼續惡化，樓價繼續向下回落，CCL由2023年10月份《施政報告》當周的153.59點，下滑至2月中的145.82點，跌幅約4.94%。同時也較2021年8月份CCL歷史高位191.34點，累積下挫逾24%。