財政預算案｜印花稅撤辣　代理︰料住宅市場交投急升7成

【財政預算案2024 / 財赤/ 樓市 / 辣招】財政司司長陳茂波今日（28日）公佈2024-25年度《財政預算案》，宣布經審慎考慮當前整體情況後，決定即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，即由今天起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅，即意味全面撤辣。換言之為期14年、用作壓抑樓市升勢的辣招正式落幕。



美聯布少明：暫停壓測是意外之喜

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，「財案」順應民意全面撤辣，暫停壓測更是意外之喜，對政府的果斷措施表示歡迎，料可即時為樓市帶來五大正面影響，穩定樓價，並刺激住宅物交投，料未來4個月（3月至6月），一手及二手的住宅物業成交有望急升7成。

有意入市者可選擇租金回報率高的屋苑

布少明尤其睇好逾500萬元至2,000萬元的物業，認為今年該類物業的交投有望按年大升5成。同時看好超級豪宅，逾億元住宅註冊量有機會由去年151宗升至估計今年220宗，上升近46%，並創出有紀錄新高。

布少明又指出，由於現時息口仍然高企，美國減息仍存變數，相信「全撤辣」後，有望令樓價回穩，但未必會即時回升。「全撤辣」的真正威力，要待息口回落後才會真正的顯現，建議有意入市者可於租金回報率較高的屋苑，又或樓價跌幅較大並有機會受追捧的熱門屋苑「尋寶」，相信該兩類物業的樓價回升速度將會較快，或有力跑贏大市。

美聯物業布少明。（黃寶瑩攝）

利嘉閣廖偉強︰樓市撤辣 料今年樓市價量齊升

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，在今日發表的新一份《財政預算案》中，財政司司長陳茂波從善如流，將實施了十多年的3D樓市辣招全面撤銷，令樓市回復自然調節，相信可令交投量回升至較健康的水平，對整體樓市發展實屬好事。

因應3D辣稅的撤銷，相信各方買家會陸續回流市場，包括未上車的買家，投資者、內地買家在內的非本地買家、公司客及欲多買一套房作自用或投資的買家等，預料今年整體交投量會上升三成或以上，當中二手物業買賣量料漲逾三成，一手新盤更料可大升五成或以上。

至於樓價走勢方面，廖偉強看法樂觀，認為全面減辣後，可維持他去年底時展望樓價於2024年升8%至10%的預期。當然，實際升幅亦需其他利好因素配合，包括未來息口回落，本地經濟取得較突破性的增長。

此外，中央對本港的支持，如擴大內地自由行來港旅遊的城市，專才高才等新增人口持續入市需求等，都有利目前樓價止跌回升，倘情況理想，維持今年全年樓價看升8%至10%的預期。

利嘉閣廖偉強。

香港置業馬泰陽：樓價全年有望升3至5%

香港置業行政總裁馬泰陽認為，全面「撤辣」有助穩定市場對樓市的信心，釋放更多短期供應，有利物業交投加快復常，料3月樓市將會「陽春」再現，估計2024年新盤銷售量約1.3萬宗，按年升約24%；二手住宅註冊量預料升逾3成至4.8萬宗，一二手住宅交投料有望重上6萬宗以上水平。

他又指按揭鬆綁及暫停壓力測試亦減輕買家置業負擔，加上息口有望見頂，將有助進一步釋放市場活力，相信物業流通率將會由低位回升至約3.8%；今年1,000萬元或以下物業交投可看高一線；而樓價全年有望升3至5%。

香港置業行政總裁馬泰陽。

各界要求全面撤辣 4個月前施政報告率先「半減辣」

近年市場各界人士一直要求政府為樓市減辣，甚至全面撤辣，當中包括發展商、地產代理、立法會議員，以至各個界組別的商會。事實上，政府在2023年10月份《施政報告》，已率先就樓市辣招作出三大調整「半減辣」。首先，當中將額外印花稅（SSD）的適用年期，由三年縮短至兩年，換言之業主在持有物業兩年後出售，無須再繳付樓價10%的額外印花稅。

其次，買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）的稅率減半，兩者均會由15%減至7.5%。這安排有助減輕已擁有住宅物業的香港永久性居民再購買住宅物業時的財政負擔，以及非香港永久性居民購買住宅物業的成本。

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施政報告後樓價續挫近5%

不過4個月前調整辣招後，本地樓市依然繼續惡化，樓價繼續向下回落，CCL由2023年10月份《施政報告》當周的153.59點，下滑至2月中的145.82點，跌幅約4.94%。同時也較2021年8月份CCL歷史高位191.34點，累積下挫逾24%。