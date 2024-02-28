財政預算案｜樓市辣招全撤　宏安、中信泰富：可刺激交投量上升

【財政預算案2024 / 財赤/ 樓市 / 辣招】財政司司長陳茂波今日（28日）公佈2024-25年度《財政預算案》，宣布經審慎考慮當前整體情況後，決定即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，即由今天起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅，即意味全面撤辣。換言之為期14年、用作壓抑樓市升勢的辣招正式落幕。



宏安程德韻：樂見政府務實回應訴求及市場情況

宏安地產執行董事程德韻表示，樂見政府積極及務實地回應市民訴求及市場情況，相信新安排將會對樓市帶來正面影響。另外藉着印花稅項調整至基本水平，樓市將會逐漸從單一用家市場再次擴展至投資市場。預計本港樓市（包括一手及二手）交投量會於短期內有增幅。長遠可見住宅市場在沒有政策干預及現時大量人才來港情況下，健康及有序地回復升勢。

至於集團推盤部署一向按項目區域、工程進度及以自住用家為主要客群，暫時維持原定推盤步伐，於本年度推售樓花及現樓項目，滿足剛需盤及超豪宅市場的需求。

現時在售中的旺角Larchwood及黃大仙薈鳴在售項目將繼續按市場及買家需求，設計及推出不同創新付款方式及優惠折扣。同時亦積極籌備短期內推出薄扶林道Mount Pokfulam，第二季推出鰂魚涌芬尼街項目及旺角Larchwood現樓工作，第三季則推出炮台山英皇道項目及於第四季推出鴨脷洲兩個項目。

宏安地產執行董事程德韻（中）

中信泰富李肇文：歡迎政府撤辣 料需求可回復正常

中信泰富物業代理董事李肇文亦歡迎政府撤辣，表示現時因利率因素市場普遍持觀望態度，引致大部份有實力的潛在買家的需求下降。全面撤辣尤其撤消新從價印花稅，正好減低市民換樓及物業投資保值的成本，重新將需求回復正常。

至於，取消買家印花稅對吸引人才有正面作用，事實上買家印花稅與政府搶人才政策有抵觸，輸入的專才大部份均一家大小來港，取消能更全面鼓勵人才來港定居，進一步增加人才來港誘因。

中信泰富李肇文。

如配合減息料全年樓價升10%

不過，李肇文也解釋，影響市場的需求因素有很多，之前政府的需求管理措施外，利率走勢、經濟環境及預期等都會影響需求。

雖然現時幾乎可以肯定利率已見頂，但全面撤辣只是將影響需求的障礙移除，未見對需求有大的刺激作用。因此估計未來在開始減息周期前，成交量有機會上升，價格則可望止跌回穩。預計待暑期租務旺季並且年中有機會減息，將會刺激資金重回物業投資，成交量及價格會有一定的升幅。如年中開始減息, 由於今年初基數較低, 預計全年樓價有望升10%。

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各界要求全面撤辣 4個月前施政報告率先「半減辣」

近年市場各界人士一直要求政府為樓市減辣，甚至全面撤辣，當中包括發展商、地產代理、立法會議員，以至各個界組別的商會。事實上，政府在2023年10月份《施政報告》，已率先就樓市辣招作出三大調整「半減辣」。首先，當中將額外印花稅（SSD）的適用年期，由三年縮短至兩年，換言之業主在持有物業兩年後出售，無須再繳付樓價10%的額外印花稅。

其次，買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）的稅率減半，兩者均會由15%減至7.5%。這安排有助減輕已擁有住宅物業的香港永久性居民再購買住宅物業時的財政負擔，以及非香港永久性居民購買住宅物業的成本。

施政報告後樓價續挫近5%

不過4個月前調整辣招後，本地樓市依然繼續惡化，樓價繼續向下回落，CCL由2023年10月份《施政報告》當周的153.59點，下滑至2月中的145.82點，跌幅約4.94%。同時也較2021年8月份CCL歷史高位191.34點，累積下挫逾24%。