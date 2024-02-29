印花稅撤辣　世紀21料樓價「V形反彈」15%　擬增10間分店聘200人

【財政預算案2024 / 財赤/ 樓市 / 辣招】財政司司長陳茂波昨日（28日）公佈2024-25年度《財政預算案》，順應市場期望即日起為樓市全面撤辣。地產代理行世紀21表示，物業市場買賣個案即時增加，料今年全年一手交投重兩萬宗，大升5成，樓市或現「V形反彈」，樓價最多可升15%。該行同時計劃增加10間分行，人手增聘200人。



世紀21今日（29日）發表2024年樓市展望。世紀21香港行政總裁吳啟民表示，昨日財政預算案宣布全面撤辣後，整體物業成交顯著增加，即現「小陽春」其中市場約錄得30宗一手成交個案，反映市場上仍有購買力。

一手現「小陽春」單日30宗成交

後市方面，他表示基於樓市撤辣、息口將會見頂、內地利好政策出台，預料今年樓市會出現「V形反彈」，全年樓價可升10至15%，又認為今年上半年樓價不會回調，昨日撤辣消息公布後亦出現二手業主反價情況。而隨著拆息有機會回落，料稍後資金將逐步釋放，亦可為樓市增加購買力。

料發展商不再劈價賣樓 一手交投重上2萬宗

一手市場方面，他對新盤銷情感樂觀，認為發展商不會再劈價賣樓，定價亦會貼市開盤，更不會較二手盤平，故料全年一手交投可重上兩萬宗，按年升五成。加上目前住宅單位仍然供不應求，料未來一年一手貨尾可消化6成至7成。二手市場方面，預計今年交投量可達至4.5萬至5萬宗，按年升15%。

集團部署方面，計劃增加10間分行，至140間，人手則由增聘200人，料由1,600人增加至1,800人。