印花稅全撤辣　沙田第一城即晚連錄3宗買賣　上車客、投資者入市

【財政預算案2024 / 財赤/ 樓市 / 辣招】財政司司長陳茂波昨日（28日）公佈2024-25年度《財政預算案》，宣布經審慎考慮當前整體情況後，決定即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，即所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅，即意味全面撤辣。換言之為期14年、用作壓抑樓市升勢的辣招正式落幕。



政府公佈全面撤辣後，十大藍籌屋苑沙田第一城連環錄得3宗成交個案。中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文表示，撤辣後，大市氣氛立即提升，其中沙田第一城2月暫錄約17宗成交，屋苑於撤辣當晚連錄3宗成交，包括40座中層E室，實用面積284平方呎，兩房間隔，議價後以395萬元易手，成交呎價13,908元。

據了解，原業主則於2015年以320萬元購入單位，持貨9年，現轉手賬面獲利約75萬元離場，單位升值約23.4%。

十大藍籌屋苑沙田第一城。

上車客410萬購兩房戶

此外，美聯區域聯席董事黃錦瀚表示，財政預算案公佈全面為樓市撤辣後，各類買家馬上出動入市，屋苑錄得上車客及投資日即日成交個案。

黃錦瀚表示，成交單位包括沙田第一城3座低層D室，實用面積約327平方呎，屬兩房間隔，獲上車客以410萬元承接，呎價約12,538元。資料顯示，原業主於1996年以140萬元購入單位，持貨28年，帳面獲利270萬元。

即晚現投資者入市個案

另一成交為投資客入市個案，單位為50座中層A室，實用面積約284平方呎，屬兩房間隔，獲投資客議價後以418萬元承接，實用呎價約14,718元。資料顯示，原業主於2016年以417萬元購入單位。

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各界要求全面撤辣 4個月前施政報告率先「半減辣」

近年市場各界人士一直要求政府為樓市減辣，甚至全面撤辣，當中包括發展商、地產代理、立法會議員，以至各個界組別的商會。事實上，政府在2023年10月份《施政報告》，已率先就樓市辣招作出三大調整「半減辣」。首先，當中將額外印花稅（SSD）的適用年期，由三年縮短至兩年，換言之業主在持有物業兩年後出售，無須再繳付樓價10%的額外印花稅。

其次，買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）的稅率減半，兩者均會由15%減至7.5%。這安排有助減輕已擁有住宅物業的香港永久性居民再購買住宅物業時的財政負擔，以及非香港永久性居民購買住宅物業的成本。

施政報告後樓價續挫近5%

不過4個月前調整辣招後，本地樓市依然繼續惡化，樓價繼續向下回落，CCL由2023年10月份《施政報告》當周的153.59點，下滑至2月中的145.82點，跌幅約4.94%。同時也較2021年8月份CCL歷史高位191.34點，累積下挫逾24%。