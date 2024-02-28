二手買家見印花稅撤辣　上午即時拍板簽約　斥460萬購粉嶺中心

【財政預算案2024 / 財赤/ 樓市 / 辣招】財政司司長陳茂波今日（28日）公佈2024-25年度《財政預算案》，宣布經審慎考慮當前整體情況後，決定即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，即由今天起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅，即意味全面撤辣。換言之為期14年、用作壓抑樓市升勢的辣招正式落幕。



政府今日（28日）全面撤辣後，各區一手及二手市場均錄得成交個案。美聯聯席區域經理陳梓彬表示，政府公佈撤辣後，有買家上午拍板入市粉嶺中心一伙兩房戶，同日即簽臨約完成交易，成交價460萬元。

早上11時半落訂 相隔兩小時完成簽約

陳梓彬表示，上址為粉嶺中心A座高層1室，實用面積約468平方呎，兩房間隔，同區用家心儀上述單位，並見財案減辣，故加快拍板，約早上11時半便與原業主落訂，並於2小時後便簽訂臨約，完成交易，成交價約460萬元，實用呎價約9,829元。

資料顯示，原業主於2013年以約355萬元買入單位，並於2019年10月以約620萬元內部轉讓，故若以2013年貨價錢計，是次帳面獲利約105萬元。

粉嶺中心

馬鞍山薈朗一房401萬沽 輕微蝕10萬

馬鞍山半新盤薈朗也錄得成交個案，該屋苑2座低層A07室，實用面積297平方呎，一房間隔，早前開價430萬元，在全面撤辣後以401萬元沽出予用家。原業主於2016年以411.3萬元買入該單位，帳面蝕約10萬元。

馬鞍山半新盤薈朗。

黃竹坑揚海兩房1463萬沽

一手方面，新盤成交暫錄約17宗，其中較大額為由嘉里（0683）及信置（0083）等合作的港鐵黃竹坑站港島南岸第二期揚海，第1A座10樓C室以1,463.89萬元沽出，實用面積524平方呎，兩房間隔，成交呎價27,937元。

港鐵黃竹坑站港島南岸第二期揚海，位於香葉道11號。（余俊亮攝）

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各界要求全面撤辣 4個月前施政報告率先「半減辣」

近年市場各界人士一直要求政府為樓市減辣，甚至全面撤辣，當中包括發展商、地產代理、立法會議員，以至各個界組別的商會。事實上，政府在2023年10月份《施政報告》，已率先就樓市辣招作出三大調整「半減辣」。首先，當中將額外印花稅（SSD）的適用年期，由三年縮短至兩年，換言之業主在持有物業兩年後出售，無須再繳付樓價10%的額外印花稅。

其次，買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）的稅率減半，兩者均會由15%減至7.5%。這安排有助減輕已擁有住宅物業的香港永久性居民再購買住宅物業時的財政負擔，以及非香港永久性居民購買住宅物業的成本。

施政報告後樓價續挫近5%

不過4個月前調整辣招後，本地樓市依然繼續惡化，樓價繼續向下回落，CCL由2023年10月份《施政報告》當周的153.59點，下滑至2月中的145.82點，跌幅約4.94%。同時也較2021年8月份CCL歷史高位191.34點，累積下挫逾24%。