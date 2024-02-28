全面撤辣即時入市　沙田第一城細單位418萬沽　荃灣中心反價8萬沽

【財政預算案2024 / 財赤/ 樓市 / 辣招】財政司司長陳茂波今日（28日）公佈2024-25年度《財政預算案》，宣布經審慎考慮當前整體情況後，決定即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，即由今天起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅，即意味全面撤辣。換言之為期14年、用作壓抑樓市升勢的辣招正式落幕。



政府今日（28日）全面撤辣後，各區二手屋苑開始出現撤辣後即入市個案。中原副區域營業經理伍錦基表示，撤辣後沙田第一城即錄成交個案，該屋苑5期50座中層A室，實用面積284平方呎，享開揚山景，早前叫價546萬元，及後3次減價至490萬、460萬及420萬元，終於在今日全面撤辣後以418萬元沽出，成交呎價14,718元。

原業主於2016年10月以417萬元買入，是次易手帳面升值1萬元。

↓沙田第一城5期50座中層A室↓

荃灣中心反價8萬易手

至於荃灣熱門上車屋苑也錄得入市個案。美聯高級分區營業經理鍾家豪表示，荃灣中心在全面撤辣後，即日錄得反價成交。

成交單位為荃灣中心18座中層F室，實用面積329平方呎，早前叫價300萬元放盤，近日減至280萬元，政府減辣後即時獲3至4組客出價洽購，最終臨場反價8萬元，以288萬元售出，成交呎價8,756元。原業主在2009年以117.5萬元購入，帳面獲利170.5萬元。

荃灣中心。

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各界要求全面撤辣 4個月前施政報告率先「半減辣」

近年市場各界人士一直要求政府為樓市減辣，甚至全面撤辣，當中包括發展商、地產代理、立法會議員，以至各個界組別的商會。事實上，政府在2023年10月份《施政報告》，已率先就樓市辣招作出三大調整「半減辣」。首先，當中將額外印花稅（SSD）的適用年期，由三年縮短至兩年，換言之業主在持有物業兩年後出售，無須再繳付樓價10%的額外印花稅。

其次，買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）的稅率減半，兩者均會由15%減至7.5%。這安排有助減輕已擁有住宅物業的香港永久性居民再購買住宅物業時的財政負擔，以及非香港永久性居民購買住宅物業的成本。

施政報告後樓價續挫近5%

不過4個月前調整辣招後，本地樓市依然繼續惡化，樓價繼續向下回落，CCL由2023年10月份《施政報告》當周的153.59點，下滑至2月中的145.82點，跌幅約4.94%。同時也較2021年8月份CCL歷史高位191.34點，累積下挫逾24%。