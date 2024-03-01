中原：2023年洋房交易錄386宗　創28年歷史新低

近年樓市回落，豪宅洋房交投也明顯減少。中原地產就洋房買賣合約登記統計作分析，2023年整體洋房（包括一手及二手）買賣合約登記錄得386宗，總值336.89億元，較2022年的519宗及263.18億元，分別下跌25.6%及上升28.0%。宗數是創自1996年有記錄以來28年歷史新低。若扣除內部轉讓交易計，2023年整體錄351宗及157.36億元，較2022年的497宗及214.71億元，分別下跌29.4%及26.7%。反映去年樓市氣氛淡靜，在高息及經濟環境不明朗下，買家的入市態度審慎，影響洋房交投疲弱。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，日前政府宣佈全面撤辣，金管局取消壓力測試及放寬按揭成數，有助提振用家、海外人才及投資者的入市信心，期望2024年洋房市道能夠由低位回升。

一手洋房錄64宗 下跌11.1%

一手方面，2023年一手洋房買賣合約登記錄得97宗，總值216.13億元，較2022年的94宗及134.14億元，分別上升3.2%及61.1%。扣除內部轉讓後，2023年一手錄64宗及74.79億元，較2022年的72宗及85.67億元，分別下跌11.1%及12.7%。顯示樓市調整下跌，而且近年洋房新盤供應減少，以致一手洋房買賣連續兩年少於一百宗。

二手洋房宗數跌幅逾三成

二手方面，2023年二手洋房買賣合約登記錄得289宗，總值120.76億元，較2022年的425宗及129.04億元，分別下跌32.0%及6.4%。扣除內部轉讓後，2023年二手錄287宗及82.56億元，較2022年的425宗及129.04億元，分別顯著下跌32.5%及36.0%。宗數跌幅逾三成，大於同期二手私人住宅的6.7%跌幅。樓價跌勢持續，買家觀望，入市意欲急降溫，二手洋房市道萎縮更為明顯。

九龍區洋房交投跌幅最大

二手分區方面，2023年港島、九龍及新界的二手洋房買賣宗數均下跌，以九龍跌幅最大。九龍錄21宗，按年大幅下跌61.1%，主要因為西貢洋房交投大減所致，其中匡湖居去年僅有6宗登記，按年減少五成。另外，新界及港島分別錄246宗及22宗，按年下跌28.9%及12.0%。

西貢匡湖居（網上圖片）

全年錄32宗一億元以上大額洋房成交

2023年共有32宗價值一億元或以上的高價洋房(不包括內部轉讓)買賣登記，較2022年的43宗下跌25.6%。當中，登記金額最高的是渣甸山高士美道5號，成交價錄7.50億元。其次是山頂Mount Nicholson 1期12號洋房，錄5.77444億元。第三位是薄扶林沙宣道50-52號愛蓮別墅，錄5.50億元。