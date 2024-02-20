陳志雲北角柏蔚山豪宅4.4萬租出　回報不足2厘、跑輸定期存款

雖然住宅租務市場轉旺，惟近年於高位買入的港島區豪宅租金回報偏低，跑輸一般定期存款利率。前TVB總經理、商業電台首席智囊陳志雲持有北角柏蔚山的三房戶，新近以每月約4.4萬元租出。陳志雲於2018年以2,646.5萬元買入該單位，是次租金回報僅約1.99厘。



據區內代理透露，上述單位為柏蔚山2座高層G室，實用面積908平方呎，三房間隔連工人房，近日以每月約4.4萬元租出，成交呎租約48元。據悉，單位曾於2021年以約4.8萬元租出，反映新租金較3年前回落約8%或4,000元。

買入價2,646.5萬、回報僅約1.99厘

資料顯示，該單位業主為陳志雲（STEPHEN），於2018年以2,646.5萬元買入該單位，是次租金回報僅約1.99厘。

3年前2260萬沽柏傲山兩房賺逾三球

事實上，陳志雲過去也曾買賣過同屋苑其他單位，如在2021年2月份，原由他持有的柏傲山3座高層C室，面積約716平方呎，屬兩房間隔，以2,260萬元售出，呎價約31,564元。陳志雲於2015年以約2,210萬元買入，持貨約六年，扣除當日入市時的回贈，料是次易手帳面獲利逾300萬元。