賣地計劃｜萊坊指政府推地取態保守　高力建議緩推商業地

發展局今日（29日）公佈公布新一個財政年度（2024/25年度）賣地計劃，全年將推出8幅住宅地，2幅商業地及1幅工業用地。萊坊表示昨日宣佈撤辣對樓市未來發展有幫助，但短期內發展商入標取態保守，因此地皮估值上未會因此大幅調高。



萊坊估價及諮詢部高級董事方耀明表示，政府下個年度推出八幅地皮，取態保守，但相信政府會應對市場反應而調節。雖然昨日公佈的財政預算案撒辣對於樓市未來發展有幫助，但由於發展商貸款起樓利息仍然高企，相信發展商短期內入標取態仍然會保守，暫時估值上未致於會因此大幅調高。

沙田區發展成熟 發展商投地興趣增加

另一方面，金管局放寬發展商對於發展土地的借貸要求，新增兩幅位於沙田的小規模用地，相信就是回應市況，因為現在發展商貸款有困難，在發展成熟的小區開發小規模用地，可以減低發展成本的同時，在沙田區開發項目亦應該有一定捧場客，相信對發展商對這兩幅地興趣增加。

政府下調賣地收入預期

高力香港研究部主管李婉茵則表示，去年政府地價收入僅為194億，僅達成預算目標850億的22.8%，創2008/09年度後新低紀錄。而本年預算地價收入為港元330億及印花稅收入為710億，較上個財年的估算大減27%，反映出政府有考慮到巿場實際情況，大幅度調整了本年的賣地收入預期，減輕土地財政的依賴。高力建議政府應該謹慎處理推售時間表，以實現土地最大價值。

建議先推售洪水橋工業用地 商業用地需待市況明朗

李婉茵建議，例如政府可先推售位於洪水橋的工業用地，以盡快安置相關作業者需求，以加速北部都會區發展，而住宅方面，其中石門及屯門的地皮，規模及週邊配套均較為成熟，可考慮樓巿撤辣後的巿場供需表現，以及實際巿況，再作適時推售。至於商業用地，考慮到未來寫字樓供應及地皮價值，宜待市況明朗化再作推售。

高力研究部主管李婉茵。

抽走金鐘廊商地 避免浪費貴重地皮

仲量聯行估價諮詢部資深董事區建強表示，政府抽走金鐘廊商業地皮，反映政府不希望如過去兩年於逆市時低價賣地，此舉可以珍惜寶貴的土地資源，避免浪費貴重地皮。

現時樓市尚未好轉，發展商仍然面對去庫存、利息高企及建築成本增加的問題，縱使政府顯著減少地皮供應，今年發展商投地仍會非常審慎，流標情況會否持續，要視乎政府及港鐵等對土地價值和附加賣地條款的取態。