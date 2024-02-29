賣地計劃｜甯漢豪對明日大嶼抱大決心　財政有壓力、需分緩急先後

【財政預算案2024 / 賣地計劃 / 財赤/ 樓市 / 辣招】財政司司長陳茂波昨日（28日）公佈2024／25年度《財政預算案》後，提到將會稍為推遲交椅洲人工島填海工程。



發展局局長甯漢豪今日（29日）被問及政府會否再有相關工程的時間表，甯漢豪強調，交椅洲人工島項目（明日大嶼）和北部都會區，都是香港未來20至30年重要土地供應需求。當中產出的土地不單承載住宅需求，對改善生活配套及經濟活動而言也十分重要。

她續指，人工島佔地約1,000公頃，雖然有聲音反映可以收集現有棕地作相關發展，但亦希望大眾明白發展的位置亦是相當重要。當中人工島發展不但承載交通運輸，亦是可以避免騷擾現有土地持有人或業權人。加上人工島屬政府全新造地，並由政府持有，故可作出新的規劃嘗試，對發展人工島項目仍然抱有很大決心。

「明日大嶼」交椅洲人工島填海方案。（發展局圖片）

理解明日大嶼推遲 變相更多時間作部署

甯漢豪又指，明白政府現時財政有壓力，故發展時需留意其緩急先後，亦理解人工島項目推遲。認為這樣可以讓人工島有更多時間就工程及融資等安排作部署。而且目前亦不需要追趕2025年底進行填海工程的目標，變相亦有更多時間作出部署。今年内會陸續推進深入的工程研究。

被問及目前市況淡靜，會否趁機減少人工島填海面積。甯漢豪表示，一個橫跨10至20年的大型發展項目，不應用當前市況決定，但會陸續就不同場景進行研究。

發展局局長甯漢豪。（梁鵬威攝）

昨日陳茂波於財政預算案提到，政府將考慮市場情況以決定推售土地的數量、種類和速度。並在未來五年，準備好可興建不少於8萬個私營房屋單位的土地，以便適時推出市場。當中近6成的土地供應來自新發展區和新市鎮擴展區，另外4成來自其他地區的政府賣地項目和鐵路物業發展項目。

2023/24財年地價收入194億 較預算減少656億

2023/24年度地價收入為194億元 ，較原來預算大幅減少656億元，亦遠較過去年度為少。印花稅收入為500億元，較原來預算低350億元。未來地價收入將處於低位，2025/26年度及之後年度主要以較保守的過往20年地價收入相對本地生產總值的平均水平（即百分之三點四）計算。

地價收入194億創近15年新低紀錄

早前發展局局長甯漢豪表示，預計2023/24年度政府地價收入（賣地收入加補地價收入合計）只有約150億元。不過預算案公佈最地價收入達194億元，較早前預計多出44億元，但依然創下2008/09年（地價收入約169億元）的近15年新低紀錄。

另外，值得留意，本財年度2023/24年至今，僅僅只有3幅地皮成功沽出，只為庫房帶來約72.73億元，料創2008/09年度後新低紀錄。

高峰期地價收入曾連續4年破千億

在2016/17年度至2019/20年度，政府地價收入曾連續四年錄得破千億收入，最誇張為2017/18年的1,648億元，主要由於全年有多達31幅地皮成功批出，帶動賣地收入超過千億元，當中最貴價為鴨脷洲豪宅地王以168.6億元沽出，由內房財團龍光集團（3380）及合景泰富（1813）的合資公司奪得，風頭一時無兩。

有測量師認為，地價收入重回高峰至少需時2至3年，而且政府欠缺貴重地皮，因此更需要視乎造地情況。