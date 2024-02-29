賣地計劃｜新財年私樓供應15150伙　8幅住宅官地、涉5690伙

【 賣地計劃 / 樓市 / 辣招】發展局局長甯漢豪今日（29日）公布2024/25年度賣地計劃，新財年政府將推出8幅住宅官地，涉及5,690伙，鐵路項目涉1,200伙，市建局佔3個項目涉2,860伙，其餘為私人重建發展項目涉及3,200及2,200伙。合計各項土地來源，總共有15,150伙。



8幅住宅官地，合共涉及5,690伙，當中包括兩幅新增的沙田小瀝源住宅地皮，其餘6幅則為滾存用地。

至於其他土地來源，港鐵（0066）將會推出曾經流標的東涌東站項目，提供1,200伙。市建局將推出2,860伙，涉及3個項目，包括九龍城啟德道/沙浦道、旺角山東街/地士道街、觀塘市中心項目。

昨日陳茂波於財政預算案提到，政府將考慮市場情況以決定推售土地的數量、種類和速度。並在未來五年，準備好可興建不少於8萬個私營房屋單位的土地，以便適時推出市場。當中近6成的土地供應來自新發展區和新市鎮擴展區，另外4成來自其他地區的政府賣地項目和鐵路物業發展項目。

2023/24財年地價收入194億 較預算減少656億

2023/24年度地價收入為194億元 ，較原來預算大幅減少656億元，亦遠較過去年度為少。印花稅收入為500億元，較原來預算低350億元。未來地價收入將處於低位，2025/26年度及之後年度主要以較保守的過往20年地價收入相對本地生產總值的平均水平（即百分之三點四）計算。

地價收入194億創近15年新低紀錄

早前發展局局長甯漢豪表示，預計2023/24年度政府地價收入（賣地收入加補地價收入合計）只有約150億元。不過預算案公佈最地價收入達194億元，較早前預計多出44億元，但依然創下2008/09年（地價收入約169億元）的近15年新低紀錄。

另外，值得留意，本財年度2023/24年至今，僅僅只有3幅地皮成功沽出，只為庫房帶來約72.73億元，料創2008/09年度後新低紀錄。

高峰期地價收入曾連續4年破千億

在2016/17年度至2019/20年度，政府地價收入曾連續四年錄得破千億收入，最誇張為2017/18年的1,648億元，主要由於全年有多達31幅地皮成功批出，帶動賣地收入超過千億元，當中最貴價為鴨脷洲豪宅地王以168.6億元沽出，由內房財團龍光集團（3380）及合景泰富（1813）的合資公司奪得，風頭一時無兩。

有測量師認為，地價收入重回高峰至少需時2至3年，而且政府欠缺貴重地皮，因此更需要視乎造地情況。