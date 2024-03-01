印花稅辣招全撤奏效　新盤昨單日錄53宗成交　投資者連掃10單位

新一份財政預算案宣佈長達14年的樓市辣招全面撤辣落幕，消息一出刺激樓市交投急增。昨日（29日）本港新盤市場共錄53宗成交，當中土瓜灣城軒單日沽14伙最為矚目，更有投資者連掃10單位。



綜合市場消息及一手成交紀錄冊，昨天一手市場錄得53宗成交，創下一個半月來新高，其中財政預算案宣讀當天（28日）更已錄得近30宗成交，自撤辣以來兩天計新盤市場更已錄共83宗成交。

土瓜灣城軒單日沽14伙 一買家連掃10單位

新盤市場銷情熱熾，當中土瓜灣城軒單日沽14伙最為矚目，當中12伙成交價由808.17萬至1,175.52萬元，發展商單位共套現約1.1億元。據了解，當中有10伙由同一組買家買入，屬近年少有大手掃貨個案。

另外，新盤現樓項目亦錄多宗成交，萬科香港發展的西營盤15 Western Street，單日連沽6伙，涉及19樓至22樓的D室，以及21樓及22樓C室，實用面積均213平方呎，均為開放式戶，涉及4,150萬元，上述6伙單位均由同一位買家買入。

裕泰興馬頭角新盤城軒。（資料圖片）

港滙I單日沽出3伙

信置 （0083） 與會德豐地產牽頭的西南九龍維港滙I，單日沽出3伙，套現6,422.5萬元，成交價由1,414.5萬至2,938萬元。另外，同系的旺角ONE SOHO，亦單日內沽出3伙，實用面積299及310平方呎，套現1,944.43萬元。

至於，恒地 （0012）旗下鰂魚涌THE HOLBORN及旺角利奧坊‧凱岸也各錄交易，當中THE HOLBORN售出A座18樓A2室，實用面積253平方呎，成交價587.26萬元，呎價23,212元。