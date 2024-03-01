愉景新城D‧PARK商場40.2億沽　新世界賺逾26億　華懋接貨

本港物業市場漸趨活躍，新世界（0017）旗下荃灣大型商場D‧PARK，獲華懋以約40.2億元買入，較集團2010年前以13.8億元買入價，大升26.4億元，料屬近年最大額商場成交。



新世界發展與華懋宣布，雙方簽訂商用物業買賣協議。新世界發展將向華懋出售荃灣愉景新城商場及停車場全部權益，以優化資產組合，總現金代價為40.2億港元。

商場63萬呎連1000個車位 4月份完成交易

新世界發展一直持續優化投資組合，同時亦物色合適投資機會，進一步提升股東回報。是次出售的商用物業，包括愉景新城商場部分，總面積約630,000平方呎，以及包括1,000個車位的停車場，有關交易將於今年四月份內完成。新世界發展將會繼續出售非核心資產，加快資金回籠發展核心業務。

華懋集團表示，對是次成功收購愉景新城商場及停車場感到欣喜。華懋對香港長遠經濟和樓市前景甚有信心，並計劃持有愉景新城商場作長線投資。

華懋集團相信，收購此項優質地區性商場可與區內如心廣場一期及二期、荃灣西如心酒店業務、如心園產生協同效應；透過持續投資於我們的社區及公眾參與項目，華懋致力推動本港的經濟發展。

D‧PARK愉景新城於1997年落成，由新世界及香港興業（0480）合作發展，2010年底新世界斥資逾13.78億元，向興業購入商場及車場五成業權，商場自2012年起斥7億元翻新，主打「多元智能兒童購物樂園」。

D‧PARK愉景新城索價60億暗盤放售

新世界近年暗盤放售旗下非核心物業，包括大型商場、酒店、全幢商廈及工廈，擬沽物業包括D‧PARK愉景新城、新蒲崗六合街19號九龍貝爾特酒店，以及同區由工廈活化而成的ARTISAN HUB全幢，其中D‧PARK愉景新城索價60億。

該商場最新以40.2億元獲洽購至尾聲，若果相較新世界14年前購入價一半權益作價，將有望助發展商帳面獲利約26.4億元。