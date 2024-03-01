銅鑼灣希雲大廈獲批強拍令　底價逾24億、較4年前估值高五成

金朝陽集團（0878）併購17年的銅鑼灣希雲大廈，昨日（29日）獲土地審裁處批出強拍令，底價為24.25億元，較2019年申請強拍時的估值約15.7億元，高出近8.5億元，或54.5%。



金朝陽集團早於2019年申請強拍，當時集團持有80.04%業權，而直至審訊時持有業權增至84.04%，目前仍有約19伙物業未能收購。

遭中資買家撻訂 金朝陽殺訂料錄3.64億收入

據了解，銅鑼灣希雲大廈曾經以32億元售予徐意，其為一家中資發展商相關人士。

其後於去年9月與買方等訂立和解協議，金朝陽沒收買方簽署買賣協議時支付的初始按金近3.21億元；買方亦須向金朝陽支付不可退還的和解金3,200萬元；各方同意終止買賣協議。

資料顯示，希雲大廈位於銅鑼灣禮頓道128至138號、希雲街2至30號，屬於市區罕有大型地盤，物業總實用面積85,928平方呎。