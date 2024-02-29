恒地Belgravia Place加推72伙　入場費416.88萬　周日首賣138伙

【財政預算案2024 / 財赤/ 樓市 / 辣招】財政司司長陳茂波昨日（28日）公佈2024-25年度《財政預算案》，宣布經審慎考慮當前整體情況後，決定昨日起撤銷所有住宅物業需求管理措施。意味所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅，換言之為期14年、用作壓抑樓市升勢的辣招正式落幕。



恒地（0012）旗下長沙灣巴域街項目Belgravia Place即日加推2號價單，涉及72伙，戶型涵蓋一至三房間隔，實用面積265至457平方呎，價單定價由463.2萬至835.9萬元，價單呎價16,642至19,288元，以最高10%折扣計，折實售價為416.88萬元至752.31萬元，折實呎價14,978至17,359元。

當中，入場單位為1B座3樓15室，實用面積265平方呎，折實呎價15,731元。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指，加推2號價單，當中有少部分單位加價2%。

另外發展商亦落實本周日 (3月3日) 展開首銷售138伙，據悉項目截至昨晚上8時，累收逾1,570票，以首輪138伙計，超額逾10倍。