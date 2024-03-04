王新興牛頭角泰峯上載樓書　提供807伙　最大四房複式戶3415呎

王新興集團旗下牛頭角新盤泰峯今日（4日）上載樓書。項目提供807伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積235至3,415平方呎。預計關鍵日期為2025年6月底。



項目由2幢（合共4座)住宅大樓組成，分別為1A、1B座及2A、2B座，樓高40層，底部設有3層基座商場。標準樓層位處1A、1B座的6樓至26樓，及2A、2B座的12樓至26樓。當中1A、1B座設6部升降機，2A、2B座設5部升降機。

項目提供807伙 主打兩房

項目共提供807伙，戶型包括開放式至三房，實用面積235至3,415平方呎，主打兩房單位。當中，開放式佔64伙，實用面積為273至287平方呎，一房佔173伙，實用面積為336至379平方呎，兩房佔421伙，實用面積為428至671平方呎，三房佔103伙，實用面積為560至774平方呎。另設46伙連平台或天台特色戶，實用面積235至2,415平方呎。

項目共提供807伙。

最大四房複式3415呎 設露天泳池

當中最細單位為2B座5樓F室，實用面積235平方呎，一房間隔，外連81平方呎的梯形平台。而最大單位為2A座41及42樓，實用面積3,415平方呎，四房複式設計，連200平方呎平台及1258平方呎天台。單位呈L形設計，一樓為客廳及廚房，二樓為睡房區域，天台位置設有露天泳池。單位内置升降機及樓梯通往樓層及天台。

早年強拍及2022年補地價涉資合共逾53億

翻查資料，項目位於觀塘道53至55A號，地盤佔地約6.15萬平方呎。中小型發展商王新興集團在2016年4月透過強拍以22.93億元統一觀塘道啟德大廈業權，及後於2022年以30.61億元完成補地價，每呎樓面補地價約5,819元。

70年代製衣業起家、90年代轉戰內地房地產

王新興集團為本地廠家，早於1970年成立毛紡織造廠，及後在90年代起在內地多個省市投資房地產，涉及大型社區住宅、專業批發市場、甲廈、大型購物中心、五星級酒店式服務公寓等。至於啟德大廈重建項目則為王新興集團首個香港項目。