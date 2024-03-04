撤辣效應｜黃竹坑晉環周末連沽8伙 開放式、一房呎價最低見2.3萬
撰文：蔡偉南
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樓市全面撤辣刺激交投，由路勁（1098）夥平保（2318）等發展的黃竹坑站港島南岸第一期晉環，周末連續兩日共八宗成交，套現逾9,200萬元。部份開放式戶及一房戶，成交呎價低見2.3萬至2.38萬元。
成交單位包括晉環1A座28E單位，屬兩房一套間隔，實用面積為572平方呎，成交價1,594.9萬元，呎價27,883元。單位廳房同向，坐擁海洋公園及壽臣山景致，可望深水灣海景。
此外，其中兩個成交單位為2A座31H室，屬於兩房開放式廚房間隔，實用面積488平方呎，成交價為1,326.5萬元，呎價27,182元，以及2A座7H單位，成交價為1,231.5萬元，呎價25,236元，望壽臣山景。
累售645伙、套現逾138億
另外，1A座12G室，屬於一房開放式廚房間隔，成交價為922.2萬元，呎價23,891元，實用面積386平方呎，望南朗山景觀；2B座27D室，屬開放式單位，實用面積294平方呎，成交價為678.3萬元，呎價23,071元，可遠眺深水灣海景。晉環目前已售出645伙，套現逾138億元。
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